Juventus piano rinnovi per Kalulu e Thuram

La Juventus ha avviato i lavori per i rinnovi di contratto di due giocatori, uno difensivo e uno offensivo, con decisioni che riguardano anche la composizione del reparto avanzato. Mentre si definiscono le strategie per queste trattative, il club sta lavorando per consolidare la rosa futura. Nel frattempo, il reparto offensivo rimane ancora un'incognita, con le trattative aperte e in fase di valutazione.

Juve, piano rinnovi al via: i casi Thuram e Kalulu, mentre l’attacco resta un rebus. La Juventus del futuro inizia a prendere forma dietro le quinte. Non solo grandi colpi in entrata, ma una strategia oculata che parte dalla blindatura dei pezzi pregiati dell’attuale scacchiere di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, piano rinnovi per Kalulu e Thuram POST SASSUOLO - JUVENTUS 0-3 | INTERVISTA THURAM Notizie correlate Juventus, nuovo capitolo rinnovi: Kalulu in pole positionCon 2832 minuti giocati secondo i dati Kickest, Pierre Kalulu è l’asso nella manica della difesa di Luciano Spalletti. Juventus, gli occhi della Premier su Kalulu e ThuramL’assalto della Premier: sirene inglesi su Kalulu e Thuram Pierre Kalulu e Khephren Thuram sono nel mirino della Premier League. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Juve, c'è la suggestione Pellegrini a parametro zero. Il romanista: Grande rapporto con Spalletti; La Juve insiste per Bernardo Silva, ma la priorità è il finale col City: le novità sulla trattativa; Dal cambio d'agente alle possibilità di rinnovo: le ultime sul futuro di Vlahovic alla Juventus; Juventus su Jashari, il belga pronto a lasciare il Milan se Modric rinnova: il piano dei bianconeri. Juventus, rinnovo Kalulu: il piano di Spalletti per la nuova Juve tra McKennie, Locatelli e giovani talentiJuventus, rinnovo Kalulu: il piano di Spalletti per la nuova Juve tra McKennie, Locatelli e giovani talenti La nuova Juventus targata Luciano Spalletti prende forma tra ... tuttojuve.com Bremer vuole il rinnovo con la Juventus, respinta la Premier LeagueLe sirene inglesi hanno provato a convincere Bremer a raggiungere la Premier League, ma il brasiliano vuole soltanto la Juventus. juvenews.eu "Juventus Next Gen C'erano Fagioli e Soulé ma a impressionarmi è stato...". L'intervista al difensore https://tinyurl.com/3xn5cfav - facebook.com facebook La #JUVENTUS #UNDER17 perde con lo #SlaviaPraga Il recap del match x.com