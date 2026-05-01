Juventus Kelly | da scommessa a pilastro inamovibile

Lloyd Kelly, difensore della Juventus, è passato da essere una scommessa a diventare un elemento stabile della rosa. Arrivato come giovane promessa, nel tempo si è consolidato come un punto di riferimento per la squadra. La sua presenza in campo è diventata una certezza, grazie alle sue prestazioni e alla continuità dimostrata nel corso delle stagioni. La sua evoluzione ha attirato l’attenzione di media e tifosi, rendendolo una figura chiave nel reparto difensivo.

Il soldato Lloyd Kelly: da scommessa a pilastro inamovibile della Juventus. In un calcio fatto di nomi altisonanti e colpi di scena mediatici, la storia di Lloyd Kelly alla Juventus rappresenta il trionfo dell’affidabilità e della resilienza. I numeri, d’altronde, non mentono mai: 61 gare giocate dal suo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Kelly: da scommessa a pilastro inamovibile Notizie correlate Stringara: “Vlahovic? Alla Juventus non è mai stato considerato da Allegri inamovibile”Paolo Stringara, ex calciatore del Bologna, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio durante 'Maracanà', su Dusan... Leggi anche: Milan, De Winter non è più una scommessa: è diventato un pilastro Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Bremer recuperato e Kelly in crescita: così la Juve ha rialzato il muro in difesa; Kelly sa come fermare il Milan: Dovremo anticipare le mosse. Poi sui brutti ricordi a San Siro: Non abbiamo dimenticato; Pronostici AC Milan - Juventus: i bianconeri silenziano San Siro; Milan-Juventus pronostico e quote, la chicca sul big match. ESCLUSIVA di Juventusnews24 con Javier Gil Puche Il difensore e leader della Juventus Next Gen ha raccontato cosa significhi per lui vestire la maglia bianconera e quanto sia forte il sogno di arrivare in Prima squadra INTERVISTA COMPLETA - facebook.com facebook La #JUVENTUS #UNDER17 perde con lo #SlaviaPraga Il recap del match x.com