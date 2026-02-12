Paolo Stringara smentisce le voci secondo cui Vlahovic sarebbe considerato inamovibile dalla Juventus. L’ex calciatore spiega che il serbo non ha mai avuto una posizione di privilegio sotto Allegri e che le scelte del tecnico sono sempre state legate alle esigenze della squadra. Nel frattempo, il Milan continua a monitorare la situazione del centravanti serbo, valutando un possibile trasferimento.

Paolo Stringara, ex calciatore del Bologna, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio durante 'Maracanà', su Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus che il Milan segue con molto interesse per la sessione estiva di calciomercato. Stringara ha voluto parlare della questione legata al rinnovo, facendo riferimento anche al giocatore visto alla Fiorentina. Ecco, di seguito, le sue parole: LEGGI ANCHE: Filippo Galli: "Pisa-Milan 1987, l'inizio dell'era Sacchi. Eravamo belli come il Boléro di Ravel" Juve, rimane il nodo attaccante. Le parole di Paolo Stringara in merito a Dusan Vlahovic: "Spalletti non è uno sprovveduto, come è arrivato ha subito parlato bene di Vlahovic e ha detto che gli piace. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Stringara: “Vlahovic? Alla Juventus non è mai stato considerato da Allegri inamovibile”

