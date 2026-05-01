Italia ripescata arriva la svolta | crollo della quota relativa alla partecipazione degli azzurri

Dopo la mancata qualificazione dell’Italia ai prossimi mondiali, si è discusso della possibilità di un ripescaggio. Fino a poche ore fa, non c’erano segnali concreti che indicassero un’eventuale partecipazione della nazionale alla competizione. La quota relativa alla partecipazione degli azzurri è crollata, lasciando pochi dubbi sulla situazione attuale. La decisione definitiva non è ancora ufficiale, ma le voci si sono fatte più insistenti nelle ultime ore.

Subito dopo la mancata qualificazione dell’Italia ai mondiali della prossima estate si è parlato di un possibile ripescaggio degli azzurri in vista della competizione anche se fino a poche ore fa non sembravano esserci concreti fattori da far pensare ad una partecipazione della nazionale. Italia, si avvicina il ripescaggio ai prossimi mondiali (Ansa Foto) – calciomercato.it Nelle ultime ore la situazione politica in Iran sarebbe sempre più instabile con la nazionale che ha visto annullare anche alcune amichevoli previste nei prossimi mesi. Una notizia che non lascia più di qualche perplessità sulla partecipazione dell’Iran al torneo che si disputerà tra Messico, USA e Stati Uniti.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Italia ripescata, arriva la svolta: crollo della quota relativa alla partecipazione degli azzurri Notizie correlate Italia ripescata, c’è una piccola speranza per l’approdo ai Mondiali degli azzurri. Che cosa potrebbe accaderedi Angelo CiarlettaItalia ripescata, c’è una piccola speranza per l’approdo ai Mondiali degli azzurri. Leggi anche: LIVE Italia-Finlandia 0-11, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: crollo mentale degli azzurri Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Italia ripescata ai Mondiali? Trump dice no, la risposta spegne le speranze; Ripescaggio Italia, arriva l’annuncio che cambia tutto; Il ripescaggio dell’Italia ai Mondiali arriva a Trump con le pressioni dell'alto inviato Paolo Zampolli; Ecco perché l'Italia può essere davvero ripescata ai Mondiali 2026. Italia ripescata, arriva la svolta: crollo della quota relativa alla partecipazione degli azzurriSi avvicina la possibilità di un ripescaggio per l'Italia in vista dei mondiali con gli azzurri che potrebbero prendere il posto dell'Iran ... calciomercato.it Italia ripescata ai Mondiali? Iran esclusa da Congresso Fifa Vancouver | Ripescaggio, si riaccende speranzaMondiali 2026, Italia ripescata? Nuove voci dopo che Iran è stata esclusa dal Congresso FIFA a Vancouver: si riaccendono le ipotesi ripescaggio ... ilsussidiario.net *Italia ripescata per i Mondiali* _L’annuncio del presidente FIFA Infantino_ https://mdst.it/4tPCiZc - facebook.com facebook Gravina: «Italia ripescata al Mondiale idea vergognosa». E su Rocchi: «Stiamo buttando fango senza sapere nulla» x.com