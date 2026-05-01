Negli ultimi tempi si registrano numerosi episodi di aggressione contro i cristiani in Israele, tra cui un caso in cui una suora è stata presa a calci. Questi incidenti non sono isolati, ma fanno parte di un aumento di attacchi e atteggiamenti ostili nei confronti della comunità cristiana nella regione. La frequenza e la gravità di questi episodi evidenziano una tendenza di escalation nei confronti dei cristiani locali.

Non è un episodio isolato, ma parte di un quadro di crescente ostilità nei confronti della comunità cristiana e dei suoi simboli L’aggressione è avvenuta martedì 28 aprile, intorno alle 17:45, davanti al Cenacolo, sul Monte Sion, area sacra per i cristiani e anche per gli ebrei, che vi collegano la tradizione della Tomba di Davide. La religiosa aggredita sarebbe una suora francese di 48 anni, ricercatrice alla École Biblique et Archéologique Française di Gerusalemme. La polizia israeliana ha arrestato un uomo di 36 anni. Nel filmato si vede l’uomo arrivare alle spalle della suora, poi la scaraventa a terra, si allontana e torna a colpirla. Il Rossing Center, centro israeliano che monitora i rapporti ebraico-cristiani, nel report 2025 parla di 155 episodi documentati contro cristiani in Israele e Gerusalemme Est.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Israele, suora presa a calci: si moltiplicano le aggressioni ai cristiani

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