Ipsos | il Campo Largo al 46,6% supera il centrodestra al 46,1%
Secondo i dati diffusi da Ipsos, il Campo Largo ottiene il 46,6% delle preferenze, superando di poco il centrodestra che si ferma al 46,1%. La Lega registra un calo, attestandosi al 5,8%, mentre la forza guidata da un generale in attività aumenta al 4,1%. I numeri forniscono un quadro aggiornato delle intenzioni di voto in vista delle prossime consultazioni.
? Cosa sapere Il Campo Largo raggiunge il 46,6% superando il centrodestra al 46,1% secondo Ipsos.. La Lega scende al 5,8% mentre la forza di Vannacci sale al 4,1%.. Il Campo Largo raggiunge il 46,6% nelle ultime rilevazioni Ipsos di Nando Pagnoncelli, superando per la prima volta il centrodestra che si ferma al 46,1% in un contesto di forte erosione per i principali partiti della coalizione governativa. Le nuove proiezioni elettorali delineano uno spostamento significativo degli equilibri politici nazionali. Mentre la composizione del centrodestra subisce una frammentazione interna, con la crescita della forza di Vannacci che arriva al 4,1%, i blocchi delle opposizioni mostrano una tenuta che permette al fronte progressista di prendere il comando nelle intenzioni di voto.🔗 Leggi su Ameve.eu
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