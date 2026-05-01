Interpump solidità e futuro Montipò saldo alla presidenza | Generazione di cassa record

L’assemblea degli azionisti di Interpump Group si è riunita ieri per approvare il bilancio 2025 e nominare i nuovi membri degli organi sociali, mantenendo la continuità. È stato confermato il dividendo di 0,35 euro per azione, rispetto ai 0,33 euro dell’anno precedente, con pagamento previsto il 20 maggio e stacco cedola il 18. Montipò è stato confermato alla presidenza e ha dichiarato che la generazione di cassa ha raggiunto livelli record.

L’assemblea degli azionisti di Interpump Group ieri ha nominato i nuovi organi sociali nel segno della continuità, approvato il bilancio 2025 e un dividendo pari a 0,35 euro per azione rispetto agli 0,33 euro dell’esercizio precedente (pagamento il 20 maggio, con stacco cedola il 18). L’assemblea ha inoltre autorizzato il piano di acquisto e alienazione di azioni proprie. Confermati i vertici. Alla presidenza resta il fondatore Fulvio Montipò, che ha sottolineato: "Interpump conferma la propria straordinaria resilienza e solidità. La diversificazione è un elemento essenziale di protezione e stabilità: grazie ad essa il Gruppo ha realizzato gli obiettivi 2025 e ha raggiunto un livello record di generazione di cassa".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Interpump, solidità e futuro. Montipò saldo alla presidenza: "Generazione di cassa record" Notizie correlate Poste punta a una “Tim più aggressiva sul mercato”. Grazie alla solidità finanziaria e ai flussi di cassa del gruppo di spedizioniGiornata di rincorse in Borsa per Poste e la ex Telecom Italia, Tim, in scia all’annuncio dell’acquisizione del gruppo di telecomunicazioni da parte... Uniontrasporti, Ivo Blandina confermato alla presidenza: bilancio record e nuova governanceSi rinnova la guida di Uniontrasporti, società in house di Unioncamere e delle Camere di commercio italiane, che guarda al prossimo triennio con una... Panoramica sull’argomento Si parla di: Interpump, solidità e futuro. Montipò saldo alla presidenza: Generazione di cassa record; Walvoil, un Agrishow 2026 all’insegna dell’idraulica. Interpump, solidità e futuro. Montipò saldo alla presidenza: Generazione di cassa recordRinnovato il consiglio d’amministrazione, confermati anche l’ad Fabio Marasi e Mauro Barani. Margine operativo lordo a 462 milioni di euro (+1,2%). Risultato operativo stabile a 336,6 milioni. ilrestodelcarlino.it