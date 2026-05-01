L'Inter si prepara a giocare il match decisivo per ottenere il 21° scudetto domenica 1 maggio contro il Parma. La squadra ha bisogno di vincere per avvicinarsi alla vittoria finale, ma la decisione finale dipenderà anche dai risultati di Napoli e Milan, che influenzeranno la certezza matematica del titolo a Milano. Le prossime partite saranno decisive per definire il destino del campionato.

? Cosa sapere L'Inter punta al 21° scudetto domenica 1 maggio con il match-point contro il Parma.. I risultati di Napoli e Milan determineranno la certezza matematica del titolo a Milano.. La domenica del Primo Maggio 2026 mette l’Inter di fronte al possibile traguardo del 21° scudetto, con scenari che dipendono dai risultati di Napoli e Milan prima ancora che dal fischio finale contro il Parma. Il clima che si respira a Milano è elettrico, un misto di attesa sospesa e voglia di festa che potrebbe spostare migliaia di tifosi dalle spiagge verso le strade del centro. Se il Napoli dovesse incassare una sconfitta sul campo di Como, i nerazzurri avrebbero il match-point nelle proprie mani affrontando direttamente la squadra emiliana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inter verso il 21° scudetto: gli scenari per il titolo a maggio

INTER da Scudetto, GASP-RANIERI e critiche a CESC e MAX

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