Inquietante avvertimento a un autonoleggio | bottiglia di benzina davanti all’ingresso

Un autonoleggio di Raffadali ha ricevuto un avviso inquietante, con una bottiglia di plastica piena di benzina lasciata davanti all’ingresso. La presenza dell’oggetto è stata segnalata come un avvertimento di natura intimidatoria. La polizia sta valutando la situazione e svolgendo le indagini necessarie per capire chi possa essere coinvolto e quale sia il motivo di questo gesto.

Una bottiglia di plastica piena di benzina davanti al portone. Non ci sono dubbi sulla natura intimidatoria della missiva che è stata recapitata ad un autonoleggio di Raffadali. La scoperta è stata fatta ieri, al momento della riapertura dell'attività. Una denuncia, a carico di ignoti, è stata.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Danielle Collins lancia un avvertimento inquietante dopo l’allenamento tra Iga Swiatek e Rafael Nadal. Leggi anche: Benzina gettata sul pavimento dell'appartamento: avvertimento per 44enne Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Terrore a Canicattì, raffica di spari contro un portone: È un avvertimento mirato; Un altro inquietante messaggio a Sferracavallo, testa di manichino appesa davanti alla sala di un barbiere; Cavalla uccisa, decapitata e con la lingua mozzata, la scoperta choc di un allevatore – Ecco che cosa è successo; Hormuz, l'arma segreta dell'Iran: perché gli Usa temono i cavi sottomarini in fibra ottica. A rischio transizioni bancarie e mercati... Il commissario Charitos è tornato! In una Atene lacerata dall’emergenza abitativa, dove gli affitti divorano vite e la città si spacca tra chi una casa non può più permettersela e chi non l’ha mai avuta, un suicidio apre una crepa inquietante. Due ex coniugi, costre - facebook.com facebook