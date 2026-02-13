Incidenti stradali i numeri di Seregno e i giorni più pericolosi sulle strade

A Seregno, gli incidenti stradali aumentano a causa di comportamenti imprudenti degli automobilisti. La polizia locale ha registrato un incremento di interventi nel giro di pochi mesi, evidenziando le strade più pericolose della città. Durante una riunione a palazzo Landriani, i funzionari hanno condiviso i numeri e analizzato i giorni in cui si verificano più frequentemente gli incidenti, offrendo un quadro chiaro della situazione.

Quanti sono stati gli incidenti e di che tipo e quali sono stati i mesi e i giorni più pericolosi? Dossier sviscera i dati emersi dal report della polizia locale È tempo di bilanci per la polizia locale di Seregno, che a palazzo Landriani, sede del Comune, ha presentato i dati relativi agli interventi operativi.A presentare i numeri, giovedì 12 febbraio, è stato il comandante della polizia locale Umberto Trope, alla presenza del primo cittadino Alberto Rossi, del vicesindaco William Viganò e del funzionario referente della protezione civile Eugenio Dezza. Secondo i dati emersi dal report della polizia locale, gli incidenti stradali hanno prevalentemente coinvolto persone tra i 50 e i 65 anni nel 25% dei casi.🔗 Leggi su Monzatoday.it

