In un video rivolto ai tifosi, il presidente del club ha commentato la conclusione di un percorso, affermando che non si interrompono le esperienze condivise. Ha aggiunto che il Bologna mantiene la priorità su tutto. La dichiarazione ha suscitato una domanda, considerando che di solito i bilanci vengono fatti alla fine della stagione.

Poiché di solito i bilanci si fanno a fine stagione la domanda è legittima e chiama in causa un tema che da due settimane polarizza le discussioni all’interno del mondo rossoblù: la stagione è finita o no? Nel dubbio Joey Saputo ieri ha giocato d’anticipo indirizzando una letterina di ringraziamenti ai tifosi rossoblù che ancora una volta non hanno fatto mancare il loro sostegno (e il loro portafoglio) a favore di club e squadra. "I nostri tifosi ci hanno seguito in ogni occasione durante tutta la stagione, in casa e in trasferta, in Italia e in Europa – ha dichiarato l’azionista di maggioranza rossoblù in una nota comparsa sul sito ufficiale del club – ed è bello sapere che anche domenica lo stadio sarà gremito per sostenere la squadra in questo finale di campionato.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - In un video di ringraziamenti ai tifosi, il patron fa una sorta di bilancio: "Termina un percorso, ma non ciò che abbiamo vissuto insieme». Saputo: "Il Bologna sempre davanti a tutto»

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