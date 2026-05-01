In Lombardia, sono state presentate più di 150 richieste di apertura di Data Center, con la maggior parte concentrate nell'area di Milano e dintorni. Attualmente, il 63% di queste richieste riguarda specificamente questa regione. Il prezzo dell’elettricità è in discussione come fattore di rischio, mentre le richieste si concentrano soprattutto nelle zone metropolitane. La crescita delle infrastrutture digitali in regione continua a essere significativa.

Ad oggi in Lombardia si contano oltre 150 richieste di apertura di un Data Center. E per la maggior parte sono indirizzate a Milano e relativa area metropolitana. Un numero che da solo vale il 63% delle domande presentate in tutta Italia. In Regione hanno calcolato che se tutte le richieste dovessero essere accolte, bisognerebbe essere in grado di garantire una potenza di connessione di 22 Gigabyte, una soglia semplicemente impensabile da raggiungere, basti considerare che la direttiva data alla Regione dal Governo è di arrivare a garantire, da qui al 2030, una potenza di connessione di 8 giga. Traduzione: di quelle oltre 150 richieste sarà possibile accoglierne il 10%, arrivando così a 2-3 giga.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In Lombardia il 63% delle richieste. Il prezzo dell’elettricità è a rischio

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