Conciliazione vita e lavoro | il Comune avvia nuove strategie e rafforza la rete di servizi già disponibili

Il Comune di Ravenna ha firmato un protocollo d’intesa con l’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna. L’accordo mira a sviluppare nuove strategie e a rafforzare i servizi già disponibili per facilitare la conciliazione tra vita privata e lavoro. Questa iniziativa si inserisce in un progetto più ampio di miglioramento delle politiche locali dedicate al supporto dei cittadini nelle attività quotidiane e professionali.

Per cercare di far conciliare in maniera più sostenibile vita e lavoro, ieri il Comune di Ravenna ha sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna. L’accordo, approvato formalmente con delibera di giunta a marzo scorso, mira a rendere più. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Forlimpopoli, conciliazione vita-lavoro: al via l'accreditamento per i gestori dei centri estiviAl termine dell’istruttoria, il Comune pubblicherà l’elenco dei centri estivi accreditati, dove le famiglie potranno iscrivere i propri figli Possono... Dipendenti comunali in agitazione, si avvia il tentativo la conciliazione per scongiurare lo scioperoI dipendenti comunali vogliono un cambio di rotta nella contrattazione e, dopo la proclamazione dello stato di agitazione, non intendono cedere sulla... Temi più discussi: Conciliazione vita-lavoro: bando Senza chiedere permesso 2025-2026; Conciliazione vita-lavoro, si raccolgono le proposte; Conciliazione vita-lavoro, via al percorso per raccogliere proposte; Forlimpopoli, conciliazione vita-lavoro: al via l'accreditamento per i gestori dei centri estivi. 8 Marzo. A Sovicille un incontro sulla conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. Servizi educativi e pari opportunità al centro del dibattitoUn incontro pubblico dedicato al tema della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro delle donne, con particolare attenzione al ruolo degli asili nido, delle scuole e dei servizi educativi di quali ... radiosienatv.it Lavoro. Il Jobs Act arriva al Senato. Novità anche per maternità e conciliazione tempi vita e lavoroInizierà presto l’esame dell’atteso ddl delega con il quale il Governo si impegna a riformare molti aspetti del mercato del lavoro. Dai contratti, agli ammortizzatori sociali. E una parte è dedicata ... quotidianosanita.it Per aumentare i salari, la strada da seguire è rafforzare la contrattazione collettiva. Occorre puntare su contratti che garantiscano condizioni migliori, non solo sul piano retributivo ma anche in termini di #welfare e conciliazione vita-lavoro. #lavoro #salari #cont x.com Conciliazione vita-lavoro: accreditamento centri estivi 2026 Il Comune di Forlimpopoli ha aperto l’avviso per i gestori di centri estivi interessati ad aderire al progetto regionale “Contrasto alle povertà educative e conciliazione vita-lavoro” Contributi fino a - facebook.com facebook