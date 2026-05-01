iMPACT 30.042026 – WALK WITH ELIJAH

Durante lo spettacolo del 30 aprile 2026, nel match tra Vincent e Jeff Hardy, Vincent sembrava in vantaggio quando sono state spente le luci. Poco dopo, è tornata in scena la versione BROKEN di Matt Hardy, che aveva già partecipato alla scena. La valutazione del match è stata di 2,5 su 5.

VINCENT vs JEFF HARDY (2,5 5) Nel momento in cui Vincent sembrava avere in pugno il match, ecco spegnersi le luci e risultare testimoni del ritorno della versione BROKEN di Matt Hardy. Quest’ultimo provoca la distrazione necessaria al membro dei Righteous, di fatti Jeff connette con la sua Swanton Bomb e ottiene il conto di tre. VINCITORE: JEFF HARDY TNA INTERNATIONAL TITLE MATCH: MUSTAFA ALI (C) vs ADAM BROOKS (3,5 5) La prima open challenge per il nuovo regno di Mustafa arriva contro l’atleta australiano (recentemente intervistato dal Pro Wrestling Culture qui ) e si rivela essere un ottima contesa, come d’altronde prevedibile. Brooks,...🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - iMPACT 30.04.2026 – WALK WITH ELIJAH Frankie Kazarian Sends a Chilling Message Before “Walk With Elijah” Match Notizie correlate Impact 02.04.2026 – Tessa in pericolo?MIKE SANTANA, LEON SLATER, TREY MIGUEL & MOOSE vs THE SYSTEM & ORDER 4 (2,5 / 5)Dopo un confronto verbale tra le parti, Santino Marella sancisce... Impact 16.04.2026 – The Bunny is alive!KC NAVARRO vs AJ FRANCIS (2,8 / 5)Ritorno lottato per KC dopo l’infortunio di mesi fa e l’impatto è sicuramente positivo.