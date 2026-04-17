Impact 16.042026 – The Bunny is alive!

Il 16 aprile 2026 si è tenuto un evento di wrestling in cui si sono affrontati KC Navarro e AJ Francis. Per Navarro si è trattato di un ritorno alle competizioni dopo un infortunio che lo aveva tenuto lontano dal ring per diversi mesi. La sfida si è conclusa con un punteggio di 2,8 su 5, e il match è stato descritto come combattuto e positivo per Navarro.

KC NAVARRO vs AJ FRANCIS (2,8 5) Ritorno lottato per KC dopo l’infortunio di mesi fa e l’impatto è sicuramente positivo. La vittoria poi giunge grazie al fondamentale aiuto di Nic Nemeth precedentemente seduto al tavolo di commento. Nel backstage Nic e KC parlano con rispetto l’uno dell’altra, per poi incrociarsi con Ryan Nemeth che mostra una certa gelosia verso il suo “Big Brother”. VINCITORE: KC NAVARRO Dopo aver visto Daria Rae negare a ELIJAH la possibilità di un rematch contro Frankie Kazarian, troviamo l’Order 4 sul ring. Il loro leader, Mustafa Ali dichiara di voler difendere il titolo International ovunque contro chiunque. Sarà così? JADA STONE vs TASHA STEELZ (2,5 5) Buonissima prova per Jada e match complessivamente sufficiente.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Impact 16.04.2026 – The Bunny is alive! Brawl Stars: BUFFIES FOREVER! Notizie correlate Impact 02.04.2026 – Tessa in pericolo?MIKE SANTANA, LEON SLATER, TREY MIGUEL & MOOSE vs THE SYSTEM & ORDER 4 (2,5 / 5)Dopo un confronto verbale tra le parti, Santino Marella sancisce... Impact 10.04.2026 – Il sacrificio chiamato AbyssSi apre una nuova puntata di iMPACT con la firma ufficiale dei contratti per il main event di Rebellion.