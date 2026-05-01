Il mercatino non si ferma per il primo maggio | bancarelle pronte per domenica

Il mercato settimanale di Agrigento si svolgerà regolarmente questa domenica, anche se il suo consueto appuntamento era previsto per il venerdì. La coincidenza con la festa del primo maggio ha portato a un rinvio, ma l'evento si terrà comunque come di consueto. Le bancarelle sono pronte e pronte ad accogliere visitatori e commercianti nel giorno stabilito.

Nessuno stop. Soltanto un rinvio. Il mercato settimanale di Agrigento si farà domenica. Quest'anno il consueto appuntamento del venerdì coincide con la ricorrenza del primo maggio. l'amministrazione comunale ha quindi previsto una variazione nel programma commerciale. Con un'ordinanza, firmata.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Tre giorni di shopping per il Primo Maggio: il borgo si anima con La Casa del Tempo e il Mercatino delle FamiglieSantarcangelo si prepara a vivere il lungo weekend dal 1 al 3 maggio all’insegna dello shopping. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il Circo nel Fieno chiude in bellezza; Mani Tese lascia il lecchese dopo 40 anni: il mercatino dell’usato si sposta a Gorgonzola; DJ MITCH E FABIO LIUZZI (RADIO 105) L'1/5 FANNO MUOVERE A TEMPO THE BEACH – SHARM CON UN BEACH PARTY SCATENATO; Il corteo del 25 aprile a Milano si spacca in quattro: finali divisi e piazze separate. L'elenco delle strade chiuse. Il mercatino non si ferma per il primo maggio: bancarelle pronte per domenicaNessuno stop. Soltanto un rinvio. Il mercato settimanale di Agrigento si farà domenica. Quest'anno il consueto appuntamento del venerdì coincide con la ricorrenza del primo maggio. l'amministrazione c ... agrigentonotizie.it Il mercato settimanale slitta a domenica 3 maggioNiente bancarelle venerdì Primo Maggio. Un'ordinanza sindacale sposta l'appuntamento, garantendo la continuità del servizio e la sicurezza urbana grazie al presidio delle forze dell'ordine ... lasicilia.it DOMENICA 3 MAGGIO c'è il Villa Roberti , molto più di un Mercatino ... IL è ... E' il parco di una Villa Veneta: un'oasi di verde di 50.000 mq con 3 Giardini, 2 prati, 1 Vigneto e il Bosco - facebook.com facebook