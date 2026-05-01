Il Diavolo veste Prada e il budget ridicolo per i costumi | Ho dovuto implorare Chanel

Il primo maggio su Canale 5 è stato dedicato all’alta moda, con la messa in onda del film cult con Meryl Streep e Anne Hathaway. La serata si è concentrata anche sulla promozione del sequel, che sta riscuotendo successo nei cinema. Nel frattempo, sono emerse alcune difficoltà legate alla realizzazione dei costumi, con un budget molto limitato che ha portato alla richiesta di aiuto a un’azienda di moda di alta gamma.

1° maggio all'insegna dell'alta moda: la prima serata di Canale 5 è dedicata alla visione del cult con Meryl Streep e Anne Hathaway mentre il sequel spopola nei cinema. Il monologo sul ceruleo e i gustosi battibecchi tra Meryl Streep e Anne Hathaway tornano al centro della prima serata di Canale 5 che, oggi 1° maggio, ripropone il classico Il Diavolo veste Prada, pellicola che vanta una nutrita schiera di fan. Diretto da David Frankel, il film ambientato nel mondo dell'alta moda, ispirato al best-seller omonimo della giornalista Lauren Weisberger, racconta l'esperienza di un'aspirante giornalista assunta come stagista per la prestigiosa rivista di moda Runway, diretta dall'elegantissima e spietata Miranda Presley.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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