Il diavolo veste Prada 2 è il Top Gun | Maverick di chi ama la moda

-SPOILER ALERT - Questo articolo si sofferma su alcuni dettagli del film Il diavolo veste Prada 2- Il problema di molti sequel prodotti dagli Studios, compresi quelli che arrivano a distanza di qualche decennio dai predecessori, è la tendenza a riproporre meccanicamente i propri elementi di successo. Spesso si tratta solo di riesumare le vecchie battute più citate, di riportare in scena personaggi quasi esclusivamente per un senso di familiarità, e di ricordarci cosa c’era di straordinario nel film originale, senza però introdurre nulla di nuovo. La piacevole sorpresa del sequel di un classico come Top Gun: Maverick, forse l'esempio più riuscito e amato di remake hollywoodiano degli ultimi tempi, è quella di trovare un equilibrio tra la celebrazione dell'originale di culto con Tom Cruise e l'offerta di novità di alto livello.🔗 Leggi su Gqitalia.it

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