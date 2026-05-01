Il cacciatore di droni ucraino | l' An-28 ora lancia anche intercettori

Un aereo sovietico, utilizzato dalle forze aeree ucraine come cacciatore di droni, è stato modificato per lanciare anche droni intercettori. Questo velivolo, originariamente impiegato come aereo d’epoca, ora può essere equipaggiato con dispositivi in grado di intercettare e neutralizzare minacce aeree provenienti dalla Russia. La modifica rappresenta una novità nel settore militare, ampliando le capacità di difesa aerea delle forze ucraine.

Lo storico aereo d’epoca sovietica impiegato dalle forze aeree ucraine come cacciatore di droni, ora può impiegare droni intercettori per abbattere le minacce aeree russe. Si tratta dell'ultima evoluzione da "prima linea" di questa piattaforma anti-drone improvvisata ma decisamente efficace, un velivolo a turboelica che ora combina un carico di droni aviolancibili all’armamento principale rappresentato dalla mitragliatrice a canne rotanti Gatling, con la quali gli operatori a bordo prendono di mira i droni suicidi russi, agendo come i mitraglieri delle vecchie "fortezze volanti” della Seconda guerra mondiale. L’Antonov An-28, nome in codice...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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In Ucraina robot e droni conquistano una postazione russa

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