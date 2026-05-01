Identità rubate e patti oscuri | in libreria La Congregazione della Seconda Vita

Esiste un prezzo per ricominciare da zero? È questo l’interrogativo al centro de "La Congregazione della Seconda Vita" (LFA Publisher), nuovo romanzo dello scrittore Giuseppe Clemente, un noir serrato che esplora i confini dell’identità e il baratro delle scelte irreversibili. La Congregazione e.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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