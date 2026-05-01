Un nuovo studio pubblicato su Nature Human Behaviour nel 2025 analizza i limiti della creatività dell’intelligenza artificiale nel settore della moda. La ricerca evidenzia come le capacità dell’AI nel generare design innovativi siano ancora inferiori a quelle dell’uomo. La differenza tra le due fonti di creatività si concentra soprattutto sulla capacità di interpretare e combinare elementi estetici complessi. La questione rimane aperta sulla futura evoluzione delle tecnologie digitali nel campo creativo.

?? Cosa sapere Uno studio su Nature Human Behaviour 2025 evidenzia i limiti creativi dell'intelligenza artificiale. I brand come Guess e Benetton sperimentano l'IA tra nuovi modelli e campagne digitali. Un'analisi condotta su 215.542 osservazioni di modelli linguistici nel compito Divergent Association Task, pubblicata sulla rivista Nature Human Behaviour nel 2025, rivela come l'intelligenza artificiale fatichi a superare la media della creatività umana, mostrando una performance decoro .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IA e moda: la creatività digitale fatica a superare l’uomo

IZUDINA I HAMDIJA - Sve prevare 17. dio

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