I vigili del fuoco forlivesi in aiuto ai colleghi toscani per un incendio boschivo nel pisano

Nella mattina del primo maggio, una squadra di vigili del fuoco proveniente dalla regione Emilia-Romagna è partita con la Colonna Mobile in supporto alle operazioni di spegnimento di un incendio boschivo nel pisano. La squadra si è unita alle forze locali impegnate nelle aree di Santa Maria del Giudice e nei comuni limitrofi. L’intervento si è svolto in assetto AIB, con l’obiettivo di aiutare le squadre toscane nella gestione del fronte di fuoco.

Nella mattinata del primo maggio è partita la Colonna Mobile della Direzione Regionale Vigili del Fuoco Emilia-Romagna, in assetto AIB (Antincendio Boschivo), in supporto alle squadre dei comandi della Toscana impegnate nelle operazioni di spegnimento a Santa Maria del Giudice (LU) e nei comuni.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Maxi incendio boschivo: dieci squadre dei vigili del fuoco sul posto Bologna, incendio boschivo sull'Appennino: l'intervento aereo dei vigili del fuocoUn vasto incendio boschivo sta devastando un’area dell’Appennino tosco-emiliano, tra i comuni di Alto Reno (Bologna) e Pistoia. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Incidente stradale, quattro persone coinvolte; Tecniche e strumenti dei Vigili del Fuoco in operazioni di soccorso; Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco parla ai ragazzi: sei video pillole sulla sicurezza nei locali pubblici. Gruppo Spaggiari Parma; Pfas e tumori rari tra i vigili del fuoco: ecco i risultati dello studio. Vigili del Fuoco, auto finisce nel giardino di una casa: l’interventoI Vigili del fuoco di Cesena sono intervenuti attorno alle 13.30 odierne, in via Cagnona a San Mauro Pascoli, per un incidente stradale in cui un’autovettura usciva autonomamente dalla sede stradale t ... livingcesenatico.it Scatta l'allarme da un gps: elicottero dei vigili del fuoco da Venezia e soccorso alpino a ConconelloLa chiamata è arrivata verso le 15:25, mentre il mezzo dei vigili del fuoco è da oltre mezz'ora in volo nella zona del sentiero 1. La notizia è in aggiornamento ... triesteprima.it : Nelle ore notturne, i vigili del fuoco volontari di Scaleres sono stati chiamati a intervenire nei boschi del territorio comunale di Varna - facebook.com facebook 5 canadair dei Vigili del Fuoco in azione sul Monte Faeta per far fronte al violento incendio in corso. Presente anche un elicottero Sikorsky S-64F Skycrane della Erickson Aviation Services. x.com