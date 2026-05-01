Durante l’estate scorsa sono stati stabiliti regole e tempistiche precise per la gestione della Vitrifrigo Arena, secondo quanto previsto dal disciplinare. Tuttavia, negli ultimi giorni si sono verificati eventi che si sono sovrapposti alle partite, provocando un disastro. Nonostante le norme che vietano certe interferenze, si sono verificati episodi che hanno complicato la gestione della struttura, portando a conseguenze impreviste.

Ma come si è arrivati a questo disastro? Tutto parte dall’estate scorsa, come prevede il disciplinare che stabilisce regole e tempi nella gestione della Vitrifrigo Arena. A giugno 2025, la Vuelle consegna ad Aspes il calendario con le date del campionato e dei playoff. Poco dopo, Aspes invece comunica le "indisponibilità", cioè le date in cui il palazzo dello sport è stato prenotato da altri. In quel momento emergono i primi problemi, cioè qualche sovrapposizione di date con le eventuali semifinali e finali playoff. Si trovano soluzioni, ci si viene incontro, tanto che in una fase della stagione la Vuelle disputa addirittura tre partite consecutive in trasferta proprio perché la Vitrifrigo Arena è occupata.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I retroscena del disastro. Eventi sovrapposti alle partite. Eppure il ‘disciplinare’ lo vieta

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