Le collezioni di gioielli e bijoux per la Primavera Estate 2026 mostrano un interesse crescente verso modelli di orecchini che si distinguono per le differenze tra loro. Le creazioni di questa stagione propongono spesso paia di orecchini con stili contrastanti ma complementari, confermando la tendenza a combinare pezzi diversi tra loro. Questa scelta evidenzia come, anche nel mondo dei gioielli, si preferisca accostare elementi opposti per creare look originali e distintivi.

G li opposti si attraggono. vale anche per gli orecchini. Le collezioni di gioielli e bijoux Primavera Estate 2026 confermano la tesi: i modelli del momento formano coppie più o meno diverse, ma sempre ben assortite. Totalmente spaiati o essenzialmente asimmetrici, purché insieme appaiano particolari e molto glamour. A ogni età i suoi orecchini: ecco come sceglierli e abbinarli X Leggi anche › Sbocciano gli orecchini della Primavera 2026: è tendenza fiori tra i bijoux Come nelle migliori relazioni, c’è sempre qualcosa che li accomuna: la forma di base (a cerchio o pendente), il materiale (oro o argento), lo stile (minimal o eccentrico). Orecchini o rompicapo? Chi ama il mitico gioco del “Trova le differenze” qui ha pane per i propri denti.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - I modelli più particolari del momento puntano tutto sulle differenze

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