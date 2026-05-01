Lunedì 27 aprile, nel quartiere di Trastevere, quattro persone sono state viste sedute insieme durante una serata. I presenti sono quattro uomini, riconosciuti come membri di una nota band italiana. L’evento ha attirato l’attenzione di molti passanti e utenti online, che hanno condiviso immagini e commenti sulla loro presenza in quel luogo. La cena si è svolta in un locale frequentato di solito da locali e turisti, senza ulteriori dettagli sul motivo dell’incontro.

Lunedì 27 aprile, nel cuore pulsante di Trastevere, i quattro componenti dei Maneskin si sono ritrovati attorno a un tavolo. Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio hanno cenato insieme al ristorante Il Tulipano Nero, riaccendendo immediatamente le speranze di milioni di fan che sognano di rivederli sul palco come band. La notizia ha fatto il giro dei social in poche ore, alimentata dalle foto che immortalano i quattro artisti in un momento di apparente serenità e complicità. Per chi segue le vicende della band romana più famosa al mondo, q uesta reunion ha il sapore di un segnale, forse il primo indizio concreto dopo mesi di carriere soliste e progetti individuali che hanno tenuto separati i membri del gruppo.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - I Maneskin avvistati insieme a Trastevere: cosa nasconde quella cena a quattro (e il web impazzisce)

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