I calcinacci crollati a scuola | La sicurezza è la priorità Il primo piano resta chiuso

Mercoledì si è verificato il crollo di calcinacci all’interno di una scuola, che ha portato alla chiusura del primo piano delle elementari. Dopo l’incidente, sono stati avviati controlli approfonditi sull’intera struttura, che hanno confermato la presenza di parti di materiale inerte in un corridoio del primo piano. Le classi sono state spostate in un’altra ala dell’edificio per motivi di sicurezza.

Mercoledì il crollo di calcinacci e la decisione di controllare l’intera scuola. Risultato: rimane chiuso, con lo spostamento delle classi in un’altra ala dell’edificio, il primo piano delle elementari dove si è verificata la caduta di una piccola quantità di materiale inerte in un corridoio. Lo ha annunciato l’Amministrazione comunale dopo il sopralluogo effettuato dal vicesindaco Giovanni Lameri, dalla dirigente scolastica Albertina Ricciardi, dall’impresa edile, dall’ingegnere incaricato della verifica delle strutture e dall’ingegnere che nel 2019 ha curato il progetto di adeguamento sismico e statico dell’edificio. "Sebbene il sistema di...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I calcinacci crollati a scuola: "La sicurezza è la priorità. Il primo piano resta chiuso" Notizie correlate Cadono calcinacci dalla scuola, area messa in sicurezzaTempo di lettura: < 1 minutoNella giornata di ieri si è verificata la caduta di alcuni calcinacci dal frontalino della pensilina dell’ingresso del... Leggi anche: Livorno | Nuova zona rossa in via Grande, via Buontalenti e piazza Cavallotti. Il prefetto: "La sicurezza resta una priorità" Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: I calcinacci crollati a scuola: La sicurezza è la priorità. Il primo piano resta chiuso; Paura al Maria Adelaide, cadono calcinacci dal tetto di una classe: ferite tre studentesse e un'insegnante; Crollo di calcinacci all’ingresso della scuola di Faleri a Fabrica di Roma: i genitori chiedono verifiche urgenti; Crollo di calcinacci in una scuola a Palermo: le condizioni dei quattro feriti oggi, mercoledì 29 aprile 2026. I calcinacci crollati a scuola: La sicurezza è la priorità. Il primo piano resta chiusoTrescore, dopo la caduta di materiale inerte in un corridoio fortunatamente vuoto le intere elementari sono state controllate. Riapertura solo dopo la relazione degli esperti . ilgiorno.it CORSO CALATAFIMI: AL "MARIA ADELAIDE" CROLLANO CALCINACCI. FERITE TRE STUDENTESSE ED UN INSEGNANTE Tre studentesse e un insegnante, del quinto anno di liceo dell’istituto Maria Adelaide, a Palermo, sono rimasti feriti per il crollo di ca - facebook.com facebook