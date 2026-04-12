La settimana di Dossier | la nuova geografia dell' immobiliare a Palermo chi è l' uomo del selfie con la premier

La settimana di Dossier analizza la situazione del mercato immobiliare a Palermo, dove alcuni quartieri registrano un aumento delle compravendite, mentre altri mostrano segni di crisi. Dai dati più recenti si può osservare una nuova distribuzione delle zone più richieste, con variazioni significative nelle dinamiche di acquisto e vendita. In questo quadro si inserisce anche la vicenda di un uomo che ha scattato un selfie con la premier, attirando l'attenzione sui social e nel dibattito pubblico.

Dove comprare casa a Palermo? Mentre ci sono quartieri che volano, in altri il mattone è in crisi. Così, dagli ultimi dati disponibili legati al mercato immobiliare del capoluogo, emerge una nuova geografia. Federica Virga per Dossier ha fatto un'analisi delle aree in cui i prezzi al metro.🔗 Leggi su Palermotoday.it Dalle truffe nell'Agrigentino fino alla scalata del clan Senese: chi è l'uomo del selfie con la premierTutto parte da una fotografia: un selfie con Giorgia Meloni, scattato nel febbraio 2019 all’hotel Marriott di Milano durante un evento di Fratelli... La settimana di Dossier: dalle novità del mercato immobiliare al futuro del Porto RossiDove comprare casa a Catania, la geografia dei prezzi: i quartieri che volano e dove il mattone è in crisi.