Il calciatore ha riferito di aver parlato con il nuovo direttore sportivo e di aver concentrato le proprie energie sul presente. Dopo la sconfitta contro il Parma, ha annunciato di aver dedicato del tempo a confronti con la dirigenza. Ha aggiunto che non bisogna mollare e che sono in corso discussioni per affrontare le prossime sfide. La squadra si prepara a riprendere il lavoro in vista delle prossime gare.

di Lorenzo Vero Dopo il ko con il Parma, Hiljemark aveva dichiarato che sarebbe stata una settimana, quella appena passata, ricca di colloqui con il nuovo direttore sportivo Gabbanini. "Abbiamo parlato tanto delle cose che succedono in campo e fuori, ci siamo confrontati sulle idee. Ma sono i soliti discorsi con un direttore molto presente. Lui è arrivato, ha parlato molto con il gruppo, dicendo loro cosa vuole vedere. Adesso però guardiamo il presente". Così l’allenatore ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita con il Lecce, che potrebbe condannare aritmeticamente il Pisa alla retrocessione in Serie B: "La situazione non è positiva, certo, la squadra sta pensando però a cosa deve fare, questo importante.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Hiljemark alla vigilia: "Parlato con Gabbanini. Ora testa al presente. Non dobbiamo mollare"

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