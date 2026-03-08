GUIDA TV 8 MARZO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Questa sera in tv, tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e altre reti, sono in programmazione diversi spettacoli e film. La guida tv di oggi invita gli spettatori a giocare al totsahre e a indovinare gli ascolti serali delle varie trasmissioni. La programmazione include eventi di prima serata e approfondimenti su programmi di intrattenimento e informazione.

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 23:45 Imma Tataranni 5 new Speciale Tg1 Serie Tv Rubrica Rai2 21:00 22:45 Divorzio a Las Vegas La Nuova DS Film Talk Show Rai3 21:20 23:15 PresaDiretta Illuminate new Inchieste Inchieste Rete 4 21:35 00:55 Fuori dal Coro Ritratto di Signora Talk Show Film Canale 5 21:50 00:25 Chi Vuol Essere Milionario: Il Torneo Pressing: Nel Cuore dello Sport Game Show Talk Show Italia 1 21:15 01:15 Le Iene The Final Destination Inchieste Evento La7 21:50 23:00 Il Caso Epstein: Il Racconto Continua Fahrenheit 119 Doc.