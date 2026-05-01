Guida con patente revocata | denunciato 42enne a Cassino

Nella città di Cassino, i Carabinieri hanno intensificato i controlli durante la notte, concentrandosi in particolare sulla verifica della patente di guida dei veicoli in circolazione. Durante uno dei posti di blocco, hanno fermato un 42enne che guidava con la patente revocata. L’uomo è stato quindi denunciato per aver continuato a guidare senza averne il possesso legale. I controlli proseguono sul territorio per garantire il rispetto delle norme stradali.

Proseguono i servizi di controllo del territorio da parte dei Carabinieri nella città di Cassino. Nel corso della notte, i militari della locale Stazione hanno intensificato le verifiche per garantire sicurezza e rispetto delle norme.Fermato alla guida senza patenteDurante un controllo in via.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Alla guida con la patente revocata da sei anniAlla guida con la patente revocata dal 2020, fugge a un controllo della polizia locale di Jesolo: multa e veicolo sottoposto a fermo per 3 mesi. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Guida con patente revocata: denunciato 42enne a Cassino; Guida con patente revocata: denunciato 42enne a Pontecorvo; Beccato a guidare con la patente revocata: auto sequestrata; Alla guida con una patente scaduta da 12 anni: sequestro e maxi sanzione. Alla guida con patente revocata, cinquemila euro di sanzione. Multe anche a chi transita su strade transennateContinua senza sosta l’attività di prevenzione e controllo del territorio intrapresa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Campobasso. I militari […] ... ecoaltomolise.net Patente revocata per misure di prevenzione: senza riabilitazione niente ritorno alla guidaIl Consiglio di Stato chiarisce l’art. 120 C.d.S.: dopo la revoca della patente per misure di prevenzione, il triennio non basta senza riabilitazione. diritto.it #California Britney Spears, 44 anni, è stata incriminata per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. “Ho toccato il fondo” ha dichiarato la popstar che ha scelto di ricoverarsi volontariamente in una struttura per disintossicarsi. - facebook.com facebook #California Britney Spears, 44 anni, è stata incriminata per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. “Ho toccato il fondo” ha dichiarato la popstar che ha scelto di ricoverarsi in una struttura per disintossicarsi. x.com