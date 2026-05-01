Nel corso di recenti dichiarazioni, un direttore di un quotidiano di lunga data ha affermato che sarebbe in atto un complotto contro il Quirinale. Questa affermazione ha suscitato attenzione nel mondo dell'informazione, mentre le polemiche si sono concentrate sulle recenti vicende che coinvolgono figure politiche e giudiziarie. La situazione si inserisce in un quadro di tensioni tra le istituzioni, con alcuni esponenti che avanzano ipotesi di manovre nascoste contro la presidenza della Repubblica.

«C’è un complotto contro il Quirinale». Piero Sansonetti, direttore dell’Unità (sì, non ve ne siete accorti ma lo storico quotidiano comunista, come gli zombi, è tornato dall’oltretomba), non ha dubbi. L’affare Minetti è stato studiato per colpire Sergio Mattarella. Gli autori della losca manovra al momento non sono stati ancora identificati, ma già qualcuno adombra il sospetto che ci sia la manina dei servizi segreti. Magari di quelli russi, che con il presidente della Repubblica hanno un conto aperto, da quando il capo dello Stato paragonò l’invasione dell’Ucraina a quella della Cecoslovacchia da parte di Hitler. Se esiste, il complotto però a me pare che lo abbiano fabbricato direttamente lassù sul Colle.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Grazia a Nicole Minetti: il gioco del cerino tra Mattarella e Nordio

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