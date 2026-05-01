Grave caduta in bici a Capranica bambino soccorso d' urgenza con l' eliambulanza

Nel pomeriggio di giovedì 30 aprile, a Capranica, lungo la strada statale Cassia, un bambino è caduto dalla bicicletta vicino al sottopassaggio. Immediatamente è stato richiesto l'intervento di un'eliambulanza, che ha trasferito il bambino in ospedale con ferite gravi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per le verifiche del caso.

Un bambino è rimasto gravemente ferito dopo una caduta dalla bicicletta. È successo nel pomeriggio di giovedì 30 aprile a Capranica, lungo la Cassia, all'altezza del sottopassaggio.Non sono al momento chiare le cause dell'incidente né la dinamica esatta di quanto accaduto. Immediato l'intervento.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Capranica, bambino ferito in bici: l’elisoccorso per le ferite serie? Cosa sapere Bambino di dieci anni ferito dopo caduta in bici a Capranica giovedì 30 aprile. Incidente sulla Colombo: scontro auto-moto. Un ferito grave soccorso con l'eliambulanzaScontro fra un'auto e una moto su via Cristoforo Colombo, al chilometro 22, all'altezza di Casalpalocco in direzione centro. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Grave caduta in bici a Capranica, bambino soccorso d'urgenza con l'eliambulanza; Cade dalla bici, attimi di paura per una bambina di 7 anni: ricoverata in ospedale, è grave; Brutta caduta in bici nel sentiero in discesa, l'amico 11enne gli fascia il braccio con la maglia in attesa dei soccorsi; Investe un ciclista e scappa: grave un uomo, ricerche in corso. Angela Varavko muore in bici: caduta fatale e impatto contro una cancellata, trafitta da uno spuntoneTragedia a Pieve di Soligo: perde il controllo della bici in discesa e finisce contro una recinzione rimanendo trafitta, fatale l’impatto. notizie.it Cade dalla bici con il padre, grave bimbo di 9 anniGuastalla (Reggio Emilia), 20 marzo 2026 - Stava tornando a casa dalla vicina scuola elementare, accompagnato in bici dal padre quando, ormai quasi giunto a destinazione, si è verificata la caduta in ... ilrestodelcarlino.it Dopo un inizio di stagione entusiasmante con una vittoria e un terzo posto, Maxim Van Gils ha dovuto fare i conti con una grave caduta che da più di due mesi lo sta tenendo lontano dalle competizioni - facebook.com facebook