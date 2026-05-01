Granfondo Circuito dei Mondiali del ’76 | variazioni alla viabilità e percorsi alternativi

Domenica 3 maggio si terrà la “XX Granfondo Circuito dei Mondiali del ’76”, una gara ciclistica organizzata dall’Asd Bici Club Ostuni. La manifestazione avrà inizio alle 9:00 e si concluderà entro le 13:45, coinvolgendo varie strade della zona. Per consentire lo svolgimento dell’evento, sono previste modifiche alla viabilità e l’istituzione di percorsi alternativi, che resteranno in vigore durante le ore della competizione.

FASANO – In occasione dello svolgimento della manifestazione ciclistica “XX Granfondo Circuito dei Mondiali del ’76”, organizzata dall’Asd Bici Club Ostuni in programma per domenica 3 maggio con partenza dalle ore 9:00 e arrivo entro le ore 13:45, si comunica che la circolazione stradale nel.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Chiude un tratto di strada: come cambia la viabilità, variazioni ai percorsi dei busChiude una porzione di via Bobbio a causa di lavori, nelle giornate di giovedì 2 e venerdì 3 aprile, e in zona cambiano la viabilità e i percorsi dei... Porto, via del Molo Mediceo chiusa al traffico: come cambia la viabilità e i percorsi alternativiNell'ambito del completamento dei lavori di realizzazione del nuovo Porto Turistico, il Ponte Lips di via del Molo Mediceo verrà mantenuto aperto nei... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: XX Granfondo Circuito Mondiali del ‘76: variazioni alla viabilità e percorsi alternativi per Montalbano e Speziale; Quante Gran Fondo in questo week-end: si corre in tutta Italia; Campionato Regionale gravel, il 3 maggio ad Ostuni la Granfondo Mondiali ‘76; Prossime Gare dal 27 Aprile al 7 Maggio 2026. Granfondo Circuito dei Mondiali del ’76: variazioni alla viabilità e percorsi alternativiDisposte modifiche alla circolazione stradale, per Montalbano e Speziale, in occasione della storica manifestazione ciclistica: indicazioni e itinerari consigliati per minimizzare i disagi nelle frazi ... brindisireport.it Amici, domani ci aspetta la 6ª tappa #zerowindshow a Verona! Siamo già arrivati a metà di questo viaggio…siete pronti a continuarlo insieme #granfondo #circuito #cycling #zerowind - facebook.com facebook