In questa edizione del Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini si è distinta come una delle protagoniste principali. La trasmissione, in corso fino al 19 maggio su Canale 5, ha visto la partecipazione della politica e personaggio pubblico. Le sue esperienze nel reality hanno attirato l’attenzione del pubblico e dei media, contribuendo a definire il profilo della puntata. Al momento, si parla di un possibile nuovo ruolo per Mussolini dopo la conclusione del programma.

Alessandra Mussolini è stata senza dubbio la rivelazione di questa edizione del Grande fratello vip che chiuderà i battenti il prossimo 19 maggio sui teleschermi di Canale 5. L'ex deputata europarlamentare è amata sia dai fans che dalla critica grazie al suo carattere senza filtri. In queste ore, la donna è finita al centro di un'indiscrezione che se fosse confermata avrebbe davvero del clamoroso. Lorenzo Pugnaloni ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui annuncia: "Buone notizie per i fans di Alessandra Mussolini. Ilary Blasi ed il Grande fratello vip avrebbero già partorito l'idea di vederla come opinionista nella prossima edizione.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande fratello Vip, Alessandra Mussolini verso un nuovo ruolo: l’indiscrezione

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