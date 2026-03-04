Mancano meno di due settimane al ritorno del Grande Fratello Vip 2026 e, mentre Mediaset non rivela ancora i nomi del cast, una possibile conferma arriva dalla Rai. Durante una trasmissione in diretta su Rai 1, si è parlato di Alessandra Mussolini come possibile concorrente del reality. Per ora, non ci sono altre conferme ufficiali sui partecipanti.

Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip 2026? Lo spoiler in diretta su Rai 1 Mancano meno di due settimane al ritorno del Grande Fratello Vip e, mentre Mediaset mantiene il massimo riserbo sul cast, la conferma più clamorosa potrebbe essere arrivata – paradossalmente – dalla Rai. “Stasera è proprio scatenata, forse perché per un po’ non la vedremo, infatti la vedremo da un’altra parte.”. Un silenzio sospeso. Poi la reazione della diretta interessata: si alza dallo sgabello e butta tutto in musica, canticchiando il ritornello di “Per Sempre Sì”. Sipario. Il debutto è fissato per martedì 17 marzo, con doppio appuntamento settimanale (martedì e giovedì). 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Grande Fratello Vip 2026, Alessandra Mussolini verso l’ingresso: lo spoiler in diretta Rai

