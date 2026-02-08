Chivu | La percentuale scudetto è ancora a zero Inter-Juventus è una partita come tutte le altre disputate con tre punti in palio

L’allenatore dell’Inter, Christian Chivu, ribadisce che non si può parlare di scudetto in questo momento. Dopo la vittoria per 5-0 contro il Sassuolo, Chivu dice che la partita contro la Juventus è come tutte le altre, con tre punti in palio e niente più. Per ora, niente calcoli o promesse, solo una gara alla volta.

L’allenatore dell’ Inter, Chivu, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la manita contro il Sassuolo Sassuolo-Inter 0-5, Chivu a Dazn. Tutto molto positivo? «Abbiamo capito il momento, abbiamo subito un po’ la loro intensità e abbiamo tenuto botta. Abbiamo saputo anche colpire nel momento giusto. Poi cinismo e concretezza diventa un fattore importante. Questa squadra è più matura e più consapevole di quello che sa fare» Leggi anche: L’Inter dilaga a Sassuolo (5-0): segnano tutti, oggi sembrano inarrestabili in Italia In cosa si deve far crescere ancora? «Non dobbiamo dimenticarsi da dove veniamo e cosa abbiamo fatto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Conte: «Napoli-Juve? È una partita, ci sono i tre punti in palio per noi e per loro»

Genoa Inter, Chivu nel post partita: «Abbiamo fatto una buona prestazione. L’importante erano i tre punti. Bisseck a destra? Vi spiego questa scelta»

Dopo la vittoria contro il Genoa, il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha commentato la prestazione della squadra e l’importanza dei tre punti.

