L’allenatore dell’Inter, Christian Chivu, ribadisce che non si può parlare di scudetto in questo momento. Dopo la vittoria per 5-0 contro il Sassuolo, Chivu dice che la partita contro la Juventus è come tutte le altre, con tre punti in palio e niente più. Per ora, niente calcoli o promesse, solo una gara alla volta.

L’allenatore dell’ Inter, Chivu, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la manita contro il Sassuolo Sassuolo-Inter 0-5, Chivu a Dazn. Tutto molto positivo? «Abbiamo capito il momento, abbiamo subito un po’ la loro intensità e abbiamo tenuto botta. Abbiamo saputo anche colpire nel momento giusto. Poi cinismo e concretezza diventa un fattore importante. Questa squadra è più matura e più consapevole di quello che sa fare» Leggi anche: L’Inter dilaga a Sassuolo (5-0): segnano tutti, oggi sembrano inarrestabili in Italia In cosa si deve far crescere ancora? «Non dobbiamo dimenticarsi da dove veniamo e cosa abbiamo fatto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Chivu: "La percentuale scudetto è ancora a zero. Inter-Juventus è una partita come tutte le altre disputate, con tre punti in palio"

Dopo la vittoria contro il Genoa, il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha commentato la prestazione della squadra e l’importanza dei tre punti.

Chivu analizza la vittoria contro il Sassuolo e le percentuali ScudettoLe parole dell'allenatore dell'Inter dopo la sfida contro il Sassuolo. msn.com

