Giovani e sicurezza a Parma l’affondo dell’opposizione | Manca una strategia contro la devianza

L’opposizione critica la gestione della sicurezza a Parma, evidenziando l’assenza di una strategia chiara contro la devianza giovanile. Negli ultimi mesi, sono stati registrati numerosi episodi di violenza tra minorenni, portando a un aumento delle preoccupazioni tra i residenti. La questione ha attirato l’attenzione pubblica, portando a interrogativi sulla capacità delle autorità di intervenire efficacemente nel contenere questi fenomeni.

Dalla “città dei giovani” a una realtà segnata da episodi sempre più frequenti di violenza tra minorenni. È questo il cuore della critica politica che punta il dito contro l’amministrazione comunale di Parma, accusata di non aver affrontato con decisione il tema della devianza giovanile.Nel.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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