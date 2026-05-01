Giornalista sondriese fermato sulla flottiglia diretta a Gaza | Andrea Sceresini tra i 175 bloccati

Durante un'operazione della marina israeliana, una flottiglia internazionale diretta a Gaza è stata fermata, coinvolgendo anche un giornalista proveniente da Sondrio. Tra i 175 individui bloccati si trova anche Andrea Sceresini. La nave a bordo della quale si trovava è stata intercettata nelle acque del Mediterraneo, e tutte le persone a bordo sono state sottoposte a controlli. La situazione resta in attesa di ulteriori sviluppi.

C’è anche il sondriese Andrea Sceresini tra le persone fermate durante l’operazione della marina israeliana contro la flottiglia internazionale diretta a Gaza. Il reporter valtellinese si trovava a bordo della nave “Holy Blu”, parte della Global Sumud Flotilla partita il 26 aprile da Augusta con.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Flottiglia per Gaza: fermi 175 attivisti, tra loro 22 italiani? Cosa sapere La marina israeliana ferma 175 attivisti della Global Sumud Flotilla presso le acque di Creta. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Fermato dagli israeliani: il giornalista valtellinese Andrea Sceresini bloccato sulla Flotilla; Giornalista sondriese fermato sulla flottiglia diretta a Gaza: Andrea Sceresini tra i 175 bloccati; Fermato dagli israeliani: il reporter Andrea Sceresini bloccato sulla Flotilla e il suo racconto; Flottiglia per Gaza | fermi 175 attivisti tra loro 22 italiani. Fermato dagli israeliani: il reporter Andrea Sceresini bloccato sulla Flotilla e il suo raccontoIl sondriese fra i partecipanti alla nuova iniziativa umanitaria. L’educatrice valtellinese Susanna Bargauan risulta libera ... ilgiorno.it USIGRAI: gravi gli arresti israeliani in acque internazionali. Solidarietà a Andrea Sceresini, giornalista del Manifesto catturato dai militari di Tel Aviv L'Usigrai esprime solidarietà alla redazione del Manifesto, alle prese con l'arresto del suo giornalista Andrea S - facebook.com facebook