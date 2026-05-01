Giorgia Meloni è appena arrivata a Monza | perché si trova in città

Nella mattinata di venerdì 1 maggio, la presidente del Consiglio è sbarcata a Monza, città del nord Italia. La sua visita si è svolta nel corso della giornata, senza ulteriori dettagli sui motivi ufficiali dell’arrivo. La sua presenza ha attirato l’attenzione di alcuni residenti e giornalisti, mentre si svolgevano le attività previste nel capoluogo brianzolo. Per il momento, non sono state rese note ulteriori informazioni sulla visita.

Giorgia Meloni è appena arrivata a Monza. Nella tarda mattinata di venerdì 1 maggio la presidente del Consiglio è arrivata nel capoluogo brianzolo.“Ciao Giorgia, sono felice di conoscerti”Meta della visita PizzAut, la prima pizzeria in Italia gestita da persone autistiche. Come riferisce Ansa.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a PizzAut per una visita alla sede di Monza della pizzeria che assume persone con lo spettro autistico. Ad accoglierla all'arrivo nel piazzale davanti al locale sono stati i ragazzi schierati di PizzAut con il patr x.com