Promessa mantenuta Meloni esplode di gioia sui social | la notizia è appena arrivata

La premier Giorgia Meloni annuncia con entusiasmo sui social che il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo disegno di legge sull’immigrazione. La notizia circola velocemente, e lei si mostra soddisfatta, promettendo di agire subito. Il video in cui comunica la decisione ha già fatto il giro del web, e l’atmosfera tra i suoi sostenitori si fa più rovente.

Con un videomessaggio diffuso sui social, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato che il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo disegno di legge sull'immigrazione. Nel suo intervento, la premier ha rivendicato la coerenza con il programma di governo: "Oggi abbiamo potuto mantenere un altro impegno che avevamo preso con i cittadini nel nostro programma di governo del centrodestra". Il provvedimento, secondo quanto riferito dalla presidente del Consiglio, introduce strumenti per intervenire in modo più rapido sulla gestione dei confini marittimi in presenza di situazioni considerate ad alto rischio per l'ordine pubblico e la sicurezza.

