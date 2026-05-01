Dopo trent’anni nel mondo della televisione, Massimo Giletti ha commentato il suo percorso, affermando di vivere in un “mondo di marziani”. In un'intervista, ha condiviso un bilancio della sua attività professionale, senza entrare in dettagli personali o polemiche, e ha parlato delle sfide incontrate nel corso degli anni. La sua riflessione si focalizza sulle esperienze accumulate e sui cambiamenti vissuti nel settore televisivo.

? Cosa sapere Massimo Giletti traccia il bilancio professionale dopo trent'anni di carriera televisiva.. Il conduttore riflette sulle minacce mafiose e sul rapporto con i colleghi.. Massimo Giletti ha tracciato un bilancio profondo di trent’anni trascorsi davanti alle telecamere, riflettendo sulla sua carriera iniziata tra le mura di un’azienda familiare nel Biellese e culminata con la recente chiusura della seconda edizione di Lo stato delle cose su Rai 3. Il percorso del conduttore non è stato una linea retta, ma un cammino fatto di intuizioni quasi ossessive e sguardi rivolti verso un orizzonte che, ironicamente, lo ha portato a sentirsi come se vivesse in un mondo abitato da marziani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giletti: “Vivo in un mondo di marziani”, il bilancio dopo 30 anni

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