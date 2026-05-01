Gila Juve si accende la corsa al difensore | i bianconeri sfidano due italiane e una big europea Gli aggiornamenti

La Juventus ha avviato i contatti per acquistare un difensore attualmente in rotta con la Lazio. La società bianconera si trova a confrontarsi con due club italiani e una grande squadra europea che sono interessate al giocatore. La trattativa si svolge in un contesto di forte concorrenza, e la dirigenza monitora attentamente gli sviluppi per capire se ci sono le condizioni per portare a termine l’operazione.

di Luca Fioretti Gila Juve: la dirigenza monitora il centrale in rotta con la Lazio, ma per strapparlo ai rivali servirà superare una folta concorrenza. Il mercato estivo dei difensori regala innumerevoli e continui colpi di scena. Secondo l’esperto Nicolò Schira, Mario Gila rappresenta un nome caldissimo per l’estate. La Juventus osserva con grandissima attenzione l’evolversi della situazione, fiutando un’imperdibile opportunità per puntellare la propria retroguardia. Attualmente, il difensore risulta il principale obiettivo per il Milan, con Igli Tare fortemente deciso a chiudere questa complessa operazione. La dirigenza deve valutare minuziosamente i giusti tempi per un inserimento.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gila Juve, si accende la corsa al difensore: i bianconeri sfidano due italiane e una big europea. Gli aggiornamenti Notizie correlate Gila Juventus, anche i bianconeri in corsa per il difensore della Lazio: sfida a tre club italiani e una big europea. Il puntodi Luca FiorettiGila Juventus, anche la Vecchia Signora in corsa per il difensore della Lazio: può partire la sfida a tre club di Serie A e una big... Rudiger Juve, due big inglesi vogliono il difensore. Gli ultimi aggiornamenti e la posizione del Real Madriddi Angelo CiarlettaRudiger Juve, due top club di Premier League vogliono il difensore tedesco. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Gila Juventus, anche i bianconeri si inseriscono nella corsa al difensore spagnolo. Ecco le richieste di Lotito; Futuro Gila: il Milan ci prova, sullo sfondo Atletico Madrid, Juventus e Napoli; Gila, Milan in pole position, ma anche la Juve è interessata; Gila Juventus anche i bianconeri in corsa per il difensore della Lazio | sfida a tre club italiani e una big europea Il punto. Milan: assalto a Mario Gila, sfida a Juve e Napoli. Goretzka obiettivo a centrocampoMilan: assalto a Mario Gila, sfida a Juve e Napoli. Goretzka obiettivo a centrocampo Il Milan accelera sul mercato estivo: passi avanti concreti per arrivare a Mario Gila, difensore ... tuttojuve.com Ag. Gila allontana Juve e Milan: Nulla di vero in quello che ho lettoAlejandro Camano, agente di Mario Gila, smentisce le voci sul difensore della Lazio, accostato a diversi club italiani tra cui la Juventus: Mario ha ancora un anno di contratto con la Lazio ... tuttojuve.com Juventus su Mario Gila L'agente dello spagnolo fa chiarezza sull'interesse dei Bianconeri Maggiori dettagli su Tribuna.com: leggete il 1° commento - facebook.com facebook Lazio, per Sarri c’è anche il Napoli. Juventus su Gila roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com