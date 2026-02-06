Bus nuovi orari sperimentali sulla linea Rossiglione-Genova
Da lunedì 9 febbraio, il bus sulla linea 702 tra Rossiglione e Genova cambierà orario al mattino. La novità riguarda una variazione temporanea, che mira a migliorare i collegamenti e le corse della mattina. Gli utenti devono prepararsi a una modifica che, almeno per ora, riguarda solo questa fascia oraria.
A partire da lunedì 9 febbraio verrà introdotta una variazione alla programmazione del mattino della linea 702 Rossiglione-Genova. La rimodulazione nasce a seguito di un confronto con Città Metropolitana di Genova e con i sindaci dei Comuni della Valle Stura, per rispondere meglio alle esigenze.🔗 Leggi su Genovatoday.it
