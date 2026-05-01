Giampaolo Pretto ed Emanuele Torquati per I Concerti della Normale

Martedì 5 maggio alle 21 si svolgerà al Teatro Verdi di Pisa un concerto della LIX stagione de I Concerti della Normale. Sul palco, il flautista e il pianista interpreteranno un programma che spazia tra musica del Novecento e composizioni contemporanee, includendo sia pezzi noti sia brani meno eseguiti. L’evento vedrà protagonisti due musicisti impegnati in un repertorio che unisce opere di diversa epoca e rarità musicali.

Martedì 5 maggio alle ore 21 presso il Teatro Verdi di Pisa, per la LIX Stagione de I Concerti della Normale, Giampaolo Pretto al flauto ed Emanuele Torquati al pianoforte propongono al pubblico un programma che attraversa Novecento e contemporaneità, intrecciando capolavori e rarità tra.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Mdi Ensemble per I Concerti della NormaleGiovedì 5 marzo alle ore 21 al Teatro Verdi di Pisa, l'MDI Ensemble, acclamata formazione cameristica specializzata nel repertorio del XX secolo e...