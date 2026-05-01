Nella casa del Grande Fratello Vip si è verificato un acceso scontro tra due concorrenti, Francesca e Marco. La discussione è nata dopo alcune affermazioni di Marco riguardo al rapporto con la sorella di Francesca. La lite ha portato a momenti di tensione e a un intervento nel confessionale, mentre gli altri concorrenti osservavano la scena. La situazione ha creato scompiglio all’interno dell’abitazione.

Il clima si infiamma: Francesca Manzini non accetta le parole di Marco Berry sul rapporto con la sorella. Ne nasce uno scontro acceso fino all'intervento della regia e del confessionale per riportare la calma nella casa. Man mano che ci si avvicina alla fase finale del programma, il clima nella casa del Grande Fratello Vip si fa sempre più teso. Questa volta, al centro della polemica ci sono Francesca Manzini e Marco Berry, protagonisti di un acceso confronto nato da un racconto personale dell'imitatrice. Scoppia il caso su Lilli, sorella di Francesca Francesca ha condiviso dettagli delicati sul rapporto con la sorella Lilli, intervenuta nei giorni scorsi anche sui social per difenderla.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - GF Vip, esplode la lite tra Francesca e Marco: caos in casa e intervento del confessionale

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