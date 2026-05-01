Germania al collasso l' allarme di Clemens Fuest | Un decennio perduto

"Rischiamo un decennio perduto, e se non reagiamo forse anche di più": a lanciare l'allarme sulla situazione economico-finanziaria in Germania è Clemens Fuest, uno dei più influenti economisti tedeschi nonché dirigente dell’istituto Ifo, che ogni mese dà le previsioni della crescita. "Se la Germania non sta attenta, rischia di fare la fine dell’Italia negli anni Novanta", ha aggiunto l'esperto, il cui istituto di recente ha sottolineato come il "bazooka" del cancelliere Friedrich Merz non stia funzionando. A tal proposito Fuest al Corriere della Sera ha spiegato: "Dei 500 miliardi a debito previsti per le infrastrutture, nel 2025 ne sono stati spesi soltanto 24: però gli investimenti aggiuntivi sono stati un miliardo.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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