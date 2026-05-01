Genova il Caffè Mangini compie 150 anni nel cuore del Primo Maggio

A Genova, il Caffè Mangini di Piazza Corvetto festeggia 150 anni di attività. La celebrazione coincide con il primo maggio, una giornata in cui sono attivi i servizi sanitari e la ristorazione della zona. La storica caffetteria ha mantenuto la sua presenza nel centro cittadino per un secolo e mezzo, diventando un punto di riferimento locale. La data segna un traguardo importante per l’attività, ancora operativa e aperta al pubblico.

? Cosa sapere Il Caffè Mangini di Piazza Corvetto a Genova compie 150 anni di attività.. La ricorrenza del primo maggio vede operativi i servizi sanitari e la ristorazione locale.. Piazza Corvetto a Genova si anima oggi, venerdì 1° maggio 2026, con un viavai di persone che scelgono di celebrare la giornata del lavoro tra i tavolini all’aperto e le vetrine storiche della città. Mentre il traffico cittadino si fa intenso, la zona centrale accoglie una folla variegata: dai residenti che cercano un momento di relax ai turisti in visita. In questo scenario di vivace fermento, il Caffè Mangini segna un tragufto fondamentale per l’economia locale, avendo raggiunto la soglia dei 150 anni di attività ininterrotta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Genova, il Caffè Mangini compie 150 anni nel cuore del Primo Maggio Notizie correlate Milano-Torino, la classica del ciclismo compie 150 anni e celebra a Paderno Dugnano il primo vincitoreE’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non… Nel settore della riabilitazione e del benessere, si sta delineando un... Tutti gli aggiornamenti Primo Maggio a Genova: festa, lavoro e lo storico traguardo del Caffè ManginiL'imprenditore Giacomo Rossignotti racconta una tradizione familiare lunga generazioni, fatta di impegno costante anche nei giorni festivi ... telenord.it Caffè, brioche e dj-set: la discoteca a colazione conquista il centro di Genova. È solo il primo testGenova – Niente più interminabili sabato notte in discoteca, con inizio non prima delle 2 e conclusione solo ben dopo l’alba. La nuova tendenza oggi è ballare la domenica mattina, in pieno giorno, tra ... ilsecoloxix.it