Un'azienda di biotecnologie ha annunciato l'avvio di un progetto a Dallas volto a recuperare un'antilope che si estinse nel XIX secolo. L'obiettivo è riscrivere la storia di questa specie ormai scomparsa attraverso tecniche di ingegneria genetica. L'iniziativa coinvolge esperti di genetica e conservazione, e rappresenta un tentativo di riportare in vita un animale estinto da oltre 200 anni.

? Cosa sapere Colossal Biosciences avvia a Dallas il progetto per recuperare l'antilope blu scomparsa nel 1800.. La tecnologia genetica punta alla nascita dei primi esemplari entro i prossimi cinque anni.. A Dallas, la società di biogenetica Colossal Biosciences ha lanciato un progetto per recuperare l’antilope blu, specie scomparsa dalle pianure africane circa due secoli fa, puntando a riparare un danno causato dall’attività umana. Il piano di rientro della maestosa Hippotragus leucophaeus mira a correggere un’estinzione avvenuta tra il 1650 e il 1800, quando la caccia intensiva e lo sviluppo dei centri abitati da parte di boeri e coloni europei ne decretarono la fine.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genetica: il piano per far tornare l’antilope blu scomparsa nel 1800

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