Lotta allo spreco 1800 porzioni di cibo di Chef Express donate a Mamma Nina Onlus e Croce Blu

Circa 1.800 porzioni di cibo sono state donate da Chef Express a due realtà del terzo settore, Mamma Nina Onlus e Croce Blu Modena, che si occupano di aiutare persone in difficoltà. La donazione mira a sostenere le attività di queste organizzazioni nel loro impegno quotidiano. La distribuzione riguarda pasti pronti destinati a chi ne ha bisogno.

Circa 1.800 porzioni di cibo donate a due importanti realtà del terzo settore, Agape di Mamma Nina Onlus e Avpa Croce Blu Modena, che quotidianamente si occupano di assistere persone in difficoltà. Si è chiuso con questo risultato il primo anno di attività del progetto anti-spreco di recupero.