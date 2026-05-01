Il governo ha ordinato ai vertici militari di estendere di un anno l’operazione militare a Gaza, secondo quanto riferito. La decisione riguarda le operazioni in corso e la durata complessiva dell’intervento nella regione. Non sono stati forniti dettagli sui motivi di questa proroga o sui piani specifici futuri, ma la misura conferma la volontà di proseguire le azioni militari nel prossimo anno.

? Cosa sapere Il governo Netanyahu impone ai vertici militari di prolungare di un anno l'operazione a Gaza.. La decisione alimenta una frattura tra esercito e ministri per l'annessione del territorio palestinese.. I vertici militari israeliani hanno dovuto piegarsi alle direttive del governo per prolungare di un anno le operazioni a Gaza, nonostante la convinzione interna di aver già ottenuto la vittoria su Hamas. Il conflitto nella Striscia ha preso una piega inedita nell’autunno del 2024, quando i vertici della difesa di Gerusalemme avevano considerato concluso l’obiettivo bellico. La decisione di proseguire le ostilità è stata invece imposta dal potere, guidato da Netanyahu, con l’intento di mantenere l’egemonia dei ministri suprematisti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gaza, lo scontro tra esercito e governo: guerra prolungata per un anno

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